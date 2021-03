Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut souffler dans ce dossier à 0€ !

Publié le 22 mars 2021 à 19h15 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, Georgino Wijnaldum serait également surveillé par l’Inter, mais ce dossier s’annonce bien complexe pour le club Italien.

« Pour le moment, il n'y a pas de nouvelle. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis vraiment content au club, je suis vraiment content de l'équipe, du staff et vraiment content des fans » avait confié Georgino Wijnaldum il y a quelques jours. En fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, le milieu de terrain est libre de négocier avec l’équipe de son choix et figure sur les tablettes de nombreux grands clubs européens. Selon le Parisien , le PSG aurait coché son nom, tout comme le FC Barcelone. The Sunday Times annonçait même que Wijnaldum avait trouvé un pré-accord avec le club entrainé par Ronald Koeman. Une information, depuis, démentie par de nombreux médias espagnols. Courtisé par plusieurs formations, le joueur de 30 ans susciterait également l’intérêt d’un club italien.

L'Inter sur les traces de Wijnaldum, mais...