Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme coup de froid pour l'avenir de Cuisance ?

Publié le 22 mars 2021 à 21h30 par La rédaction

Michaël Cuisance n’a pas caché son envie de rester à l’OM la saison prochaine. Mais le club marseillais pourrait ne pas avoir les moyens de le conserver.

Malgré des mois compliqués sous le maillot de l’OM et un temps de jeu qui demeure irrégulier, Michaël Cuisance envisage de jouer pour le club marseillais la saison prochaine. « J'en tire une bonne expérience. Après, il reste encore une bonne dizaine de matchs et peut-être que l'aventure va continuer à l'OM, on ne sait pas. Bien sûr, j'ai envie, oui. Il y a un nouveau coach, un nouveau projet et un nouveau président avec le football au cœur du projet de l'OM. Ça me donne envie. Quand je dis que je veux rester à l'OM, c'est parce que j'ai envie de voir le Vélodrome aussi. J'espère que les supporters pourront revenir très très vite, que je puisse les voir » a-t-il confié lors d’un entretien accordé à France 3 Provence-Alpes . Mais l’OM pourrait avoir le plus grand mal à le conserver dans son effectif.

Un nouveau prêt pour Cuisance ?