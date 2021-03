Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour ce joueur du FC Barcelone !

Publié le 14 mars 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces d’Emerson, le prix de départ du latéral droit brésilien pourrait grimper en raison de la complexité actuelle de son contrat.

Même si Alessandro Florenzi pourrait être conservé par le PSG la saison prochaine au terme de son prêt avec option d’achat, Leonardo aurait l’intention de poursuivre ses travaux pour le flanc droit de la défense parisienne. En effet, le directeur sportif parisien souhaiterait s’attacher les services d’une doublure pour ce poste, et il ciblerait dans cette optique Emerson à en croire les informations parues dans la presse espagnole ces dernières semaines. Le latéral droit brésilien est dans une situation contractuelle pour le moins atypique dans la mesure où le FC Barcelone et le Real Betis, son club actuel, se partagent ses droits après l’avoir recruté à l’Atletico Mineiro en 2018 en déboursant chacun 6 M€. Et en vertu de cette accord, le Barça pourra l’acquérir pour de bon cet été en déboursant 9 M€, chose qui aurait de grandes chances de se produire à en croire les informations dévoilées par MARCA ce samedi.

Le prix de départ d’Emerson pourrait atteindre les 25 M€