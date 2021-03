Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une grosse ouverture pour cette nouvelle cible !

Publié le 14 mars 2021 à 0h45 par A.D.

En quête d'un nouveau latéral gauche, Leonardo aurait identifié le profil de José Gaya. Alors que son défenseur sera en fin de contrat le 30 juin 2023, Valence négocierait avec lui pour le prolonger. Toutefois, avec ses problèmes institutionnels et financiers, le club espagnol pourrait être dans l'obligation de vendre José Gaya.

Alors qu'il voudrait renforcer le couloir gauche de sa défense, Leonardo songerait à recruter José Gaya. Selon les dernières informations d' ESPN , le directeur sportif du PSG en pincerait pour le pensionnaire de Valence et envisagerait de se l'offrir dès la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, le club parisien serait en concurrence avec le Real Madrid et le FC Barcelone sur ce dossier. De son côté, Valence ne voudrait en aucun cas laisser filer José Gaya, mais pourrait être contraint et forcé de se résoudre à le vendre.

Valence contraint de vendre José Gaya ?