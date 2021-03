Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un incroyable retournement de situation dans le dossier Messi ?

Publié le 23 mars 2021 à 15h15 par D.M.

Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Lionel Messi serait prêt à prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Joan Laporta devrait prochainement s’entretenir avec l’attaquant argentin et lui formuler une première offre.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta va se pencher sérieusement sur l’avenir de Lionel Messi. Le nouveau dirigeant n’a jamais caché son envie de conserver la star argentine, sous contrat avec le club catalan jusqu’en juin prochain. « Si le stade était plein, tu ne partirais pas, c’est sûr. Cette pandémie nous embête pour cela. Mais je vais essayer de convaincre Lionel Messi pour qu’il reste. C’est le meilleur joueur de l’histoire. Tu sais que je t’aime beaucoup et que le Barça t’aime beaucoup. Je ferai ce qui est possible pour que tu restes ici » avait-il confié lors de la cérémonie d’investiture. Mais pour convaincre Messi de rester, Laporta devra lui présenter un projet sportif ambitieux. Une manière également de rivaliser avec les deux mastodontes que sont le PSG et Manchester City, intéressés par l’attaquant.

Messi prêt à rester au Barça ?