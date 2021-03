Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite de Koeman interpelle Laporta pour son avenir !

Publié le 23 mars 2021 à 10h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Oscar Mingueza serait dans le flou le plus total quant à son avenir. Interrogée sur le sujet, la pépite du FC Barcelone a affiché un souhait fort.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Oscar Mingueza est un véritable mystère. En fin de contrat le 30 juin, la pépite de 21 ans pourrait voir Joan Laporta prolonger son contrat unilatéralement. En effet, le président du FC Barcelone aurait la possibilité d'étendre automatiquement le bail d'Oscar Mingueza, et ce, pour une durée de deux ans. Toutefois, le jeune défenseur central ne sait pas si sa direction envisage d'activer cette option. « Je ne veux pas m'inquiéter, il y a encore du temps. Il n'y avait pas de direction et on ne pouvait pas entamer des discussions, négociations. Maintenant, il y a un nouveau président et je suppose que nous allons discuter » , a expliqué Oscar Mingueza il y a quelques jours lors d'un entretien accordé à Catalunya Radio .

«J'espère qu'il y aura des négociations»