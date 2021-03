Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan totalement inattendu de Leonardo avec Icardi !

Publié le 23 mars 2021 à 9h45 par A.M.

Recruté définitivement par le PSG en mai dernier pour 50M€, Mauro Icardi réalise cependant une saison en dents de scie à la pointe de l'attaque parisienne. Et cela pourrait pousser Leonardo à chercher une solution.

Avec Mauro Icardi, Leonardo a réalisé une double opération très réussie. Attiré en prêt dans les dernières heures du mercato estival en 2019, l'attaquant argentin disposait d'une option d'achat avoisinant les 70M€. Mais entre le début et la fin de son prêt, la pandémie de Covid-19 a frappé la planète ce qui a poussé Leonardo à tenter de négocier au rabais cette option d'achat. Et le directeur sportif du PSG s'en est bien sorti puisque l'Inter Milan a finalement cédé son buteur pour 50M€, hors bonus. Une très belle opération sur le papier,

Icardi proposé à la Roma... en prêt ?