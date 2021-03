Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un protégé de Sampaoli très courtisé sur le marché ?

Publié le 23 mars 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

De retour au premier plan depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli l’OM alors qu’il avait connu une période très difficile en première partie de saison, Luis Henrique aurait d’ailleurs pu retourner au Brésil ces dernières semaines.

Et si l’OM tenait un vrai talent caché avec Luis Henrique ? L’attaquant brésilien, qui avait été recruté en provenance de Botafogo pour 8M€ l’été dernier, n’est jamais entré dans les plans d’André Villas-Boas qui avait d’ailleurs dressé un terrible constat à son sujet le 3 décembre dernier, en conférence de presse : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur », indiquait l’ancien entraîneur de l’OM. Pourtant, Luis Henrique renait depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, distribuant pas moins de 3 passes décisives en 42 minutes disputées la semaine passée face à Rennes et Brest.

Henrique aurait pu retourner au Brésil