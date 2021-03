Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar mettrait une énorme pression sur Mbappé !

Publié le 23 mars 2021 à 8h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé semble toujours en pleine réflexion pour son avenir et cette situation commencerait à sérieusement agacer du côté du PSG.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? C'est la question qui agite la planète football ces dernières semaines. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, un départ cet été serait inévitable afin d'éviter de le voir partir libre dans un an. Et le temps presse puisque le mercato estival approche à grands pas et en coulisses, Leonardo est déjà au travail. Toutefois, Kylian Mbappé semble toujours en pleine réflexion. « Comme on a dit, on va arriver à un moment où cela sera plus clair pour son futur », lâchait cependant Leonardo au micro de Canal+ ces derniers jours. La preuve que l'attente commence à être longue à Paris.

Le PSG s'impatiente avec Mbappé