Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi aurait tout à gagner à rester au Barça…

Publié le 23 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, Lionel Messi devrait rester au FC Barcelone pour perfectionner son héritage culé au Barça selon Éric Abidal.

Le PSG et Manchester City seraient prêts à accueillir Lionel Messi à l’intersaison si ce dernier décidait de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au FC Barcelone. Leonardo travaillerait d’ailleurs en coulisse pour que cette opération se concrétise. Néanmoins, le directeur sportif du PSG voit Joan Laporta lui mettre des bâtons dans les roues par le nouveau président du FC Barcelone qui a ouvertement fait savoir qu’il ferait son maximum pour prolonger le capitaine du Barça . Ancien secrétaire technique du FC Barcelone, Éric Abidal a tenu un discours clair sur l’avenir de l’Argentin.

« Mais y aura-t-il quelque chose de mieux que Barcelone pour lui ? Je ne sais pas »