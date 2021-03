Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Croyez-vous en la prolongation de Kylian Mbappé ?

Publié le 23 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé tarde à prendre une décision pour son avenir. Selon vous, le champion du monde tricolore va-t-il prolonger avec le PSG ?

Comme vous l’a annoncé le10sport.com il y a quelques jours, le PSG touche au but avec Neymar. L’international brésilien va, sauf énorme retournement de situation, prolonger son bail avec le club de la capitale jusqu’en 2026, de quoi ravir Leonardo qui avait fait de ce dossier l’une de ses priorités. Le directeur sportif parisien va désormais pouvoir se concentrer sur Kylian Mbappé, et il y a encore du travail. En effet, l’international tricolore n’a toujours pas pris de décision pour son avenir, alors que le PSG s’impatiente. Le club de la capitale souhaite en effet se préparer si Kylian Mbappé venait à refuser de prolonger.

Quel avenir pour Mbappé