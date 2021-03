Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gareth Bale pourrait jouer un sale tour à Pochettino !

Publié le 23 mars 2021 à 19h15 par Th.B.

Au même titre que le PSG, le Real Madrid se pencherait sur le dossier Harry Kane. Et grâce à Gareth Bale notamment, le champion d’Espagne aurait une belle carte à jouer pour l’Anglais.

De quoi est fait l’avenir d’Harry Kane ? The Athletic révélait dernièrement via son journaliste David Ornstein que le joueur de Tottenham serait ouvert à un départ du club londonien où il a été formé. Cependant, le président des Spurs Daniel Levy serait toujours aussi réticent à l’idée de laisser partir sa star offensive bien que le PSG sous l'impulsion de Mauricio Pochettino, ou encore le Real Madrid seraient sur le coup. Ce mardi, la Cadena SER a fait savoir que Kane serait une alternative en cas d’échec du recrutement du champion du monde et de l’international norvégien. Et cette option serait jugée plus accessible par le Real Madrid que l’attaquant du PSG et le buteur du Borussia Dortmund.

Gareth Bale, l’atout pique du Real Madrid pour Harry Kane ?