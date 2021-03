Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Martin Odegaard donne le ton pour son avenir !

Publié le 23 mars 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 23 mars 2021 à 19h07

Révélation d’Arsenal depuis son arrivée en prêt du Real Madrid, Martin Odegaard a mis tout le monde d’accord à Arsenal qui voudrait prolonger sa collaboration avec le Norvégien qui a mis les choses au clair sur son avenir.

Véritable homme à tout faire d’Arsenal au sein de l’animation offensive des Gunners au même titre que Bukayo Saka et Emile Smith-Rowe, Martin Odegaard n’a pas traîné afin de s’acclimater à la philosophie de jeu de Mikel Arteta à Arsenal. Arrivé au cours du mercato hivernal sous la forme d’un prêt en provenance du Real Madrid, Odegaard fait l’unanimité à Arsenal et l’entraîneur des Gunners s’est déjà enflammé pour les performances du milieu offensif norvégien. La bonne forme de la recrue hivernale londonienne pourrait pousser Arsenal à tenter un coup auprès du Real Madrid pour prolonger l’expérience de Martin Odegaard pour une saison supplémentaire ou pour une durée définitive. The Athletic révélait lundi que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, se trouvait face à un dilemme quant au fait de laisser partir Odegaard, un profil de joueur qu’il apprécie pour renflouer les caisses du club et effectuer la refonte d’effectif souhaitée. En outre, il était stipulé qu’Arsenal devrait pouvoir générer des fonds via ses propriétaires pour recruter Odegaard. Mais qu’en pense le principal intéressé ?

Odegaard pose les bases pour son avenir

« Mon avenir à Arsenal ? L'accord avec Arsenal dure jusqu'à la fin de la saison. Nous verrons ce qui se passera cet été. J'ai déjà dit des choses que je maintiens : stabilité et développement sont les mots clés » . a confié Martin Odegaard ce mardi dans des propos rapportés par le journaliste de VG Arilas Ould-Saada avant de s’attarder sur sa bonne relation avec Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal. « Très bien. Il est incroyable. J'ai beaucoup à apprendre de lui. Je dois juste "aiguiser mes oreilles" et être attentif. Il est fantastique ». Néanmoins, malgré une collaboration jusqu’ici fructueuse entre Odegaard et Arsenal, un transfert définitif ou même un nouveau prêt n’est pas encore en bon chemin, une décision finale étant attendue pour la fin de la saison, soit à l’expiration du prêt du Norvégien chez les Gunners .

Arsenal va devoir se démener pour Odegaard