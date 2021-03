Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de cette pépite lié à celui... de Zidane ?

Publié le 23 mars 2021 à 0h00 par A.C.

Actuellement prêté à Arsenal, Martin Odegaard pourrait finalement ne jamais retrouver le Real Madrid.

Arrivé très jeune au Real Madrid avec l’étiquette de futur prodige, Martin Odegaard peine à s’affirmer au plus haut niveau. Plutôt intéressant lors de ses derniers prêts, notamment le dernier à la Real Sociedad, le Norvégien n’a joué que très peu sous les ordres de Zinedine Zidane. Cela l’a d’ailleurs poussé vers un nouveau prêt, cette fois à Arsenal. Et les choses se passent plutôt bien ! Titulaire régulier avec Mikel Arteta le milieu offensif a collectionné douze présences toutes compétitions confondues, marquant deux buts. De plus en plus de médias outre-Manche assurent ainsi que les Gunners aimeraient garder Odegaard au-delà de son prêt.

Le rendez-vous est pris pour Odegaard, mais...

Une tendance qui se confirme de jour en jour. D’après les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants d’Arsenal seraient tellement satisfaits des prestations et du travail de Martin Odegaard, qu’on souhaiterait absolument le garder. Le journaliste italien explique qu’un rendez-vous est prévu à la fin de la saison avec le Real Madrid pour décider l’avenir du joueur de 22 ans. Romano précise toutefois que ce dossier devrait être lié à l’avenir de Zinedine Zidane.