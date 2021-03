Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ de taille se précise pour Zidane !

Publié le 22 mars 2021 à 23h00 par La rédaction mis à jour le 22 mars 2021 à 23h01

Isco ne semble être plus que l’ombre de lui-même au Real Madrid. Le joueur se chercherait une porte de sortie et se rapprocherait de plus en plus d’un départ cet été.

Le torchon brûle entre le Real Madrid et Isco. Alors qu'il était l’un des joueurs les plus utilisés par Zinédine Zidane lors de la domination européenne des Merengue entre 2016 et 2018, l’Espagnol a vu sa situation changer du tout au tout. Le joueur de 28 ans a perdu sa place de titulaire à la Casa Blanca , au même titre que sa place en sélection nationale. Très mécontent, Isco chercherait une solution pour pouvoir à nouveau prendre du plaisir dans le football, et ça ne serait plus qu'une question de temps.

Isco ne veut plus être sur le banc