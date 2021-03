Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Cristiano Ronaldo déjà fixé ?

Publié le 22 mars 2021 à 21h10 par A.C.

Voilà plusieurs jours déjà que possibilité de voir Cristiano Ronaldo quitter la Juventus est évoquée par la presse italienne.

La Juventus a perdu son pari. Recruté à prix d’or en 2018 pour ramener la Ligue des Champions à Turin, Cristiano Ronaldo a connu un troisième échec cette saison face au FC Porto. Ainsi, les deux parties pourraient se séparer. La Juventus se débarrasserait d’un salaire astronomique, tandis que Cristiano Ronaldo pourrait continuer sa carrière ailleurs, à 36 ans. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou encore Manchester United sont annoncés comme les possibles destinations pour le quintuple Ballon d’Or.

Au sein de la Juventus, on reste optimiste