Mercato - PSG : Jorge Mendes s’active pour le départ de Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 mars 2021 à 7h15 par B.C.

Alors que la Juventus a réaffirmé ce dimanche qu’elle ne comptait pas vendre Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes aurait déjà sondé plusieurs clubs afin de préparer l’éventuel transfert de la star portugaise.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus plus tôt que prévu. L’attaquant portugais est en effet annoncé sur le départ, et plusieurs clubs surveilleraient de près sa situation, à l’instar du PSG, du Real Madrid ou encore de Manchester United. De nouveau interrogé sur l’avenir de la star ce dimanche, Fabio Paratici, directeur général de la Juve, a pourtant affirmé qu’il ne comptait pas laisser partir Cristiano Ronaldo cet été. Mais d’après CalcioMercato.it , le joueur de 36 ans se verrait bien changer d’air, et son agent serait déjà passé à l’action.

Jorge Mendes aurait approché plusieurs clubs pour Ronaldo, dont le PSG