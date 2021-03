Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait tranché pour Hugo Lloris !

Publié le 23 mars 2021 à 18h10 par Th.B.

Alors que le PSG semblerait être une potentielle destination pour Hugo Lloris en cas de départ de Tottenham cet été, il n’en serait rien.

« Le PSG est à la recherche d’un nouveau gardien. Lloris est quelqu’un qu’ils vont vraisemblablement cibler. Il sera bien évidemment lié au PSG s’il part. C’est un lien évident ». Journaliste d’ Eurosport UK , Dean Jones a récemment fait part de cette information. Toujours en quête d’un gardien de but pour suppléer Keylor Navas avant de lui succéder, Leonardo songerait à Gianluigi Donnarumma, David De Gea et Hugo Lloris depuis quelque temps à en croire la presse anglaise. D’après The Daily Telegraph, l’OGC Nice serait également prêt à tenter un coup avec Hugo Lloris. Néanmoins, le PSG ne devrait pas donner suite au supposé intérêt que Mauricio Pochettino aurait pour son ancien gardien chez les Spurs .

Navas numéro un au PSG, clap de fin dans le feuilleton Lloris ?