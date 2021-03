Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va affronter un gros concurrent pour Hugo Lloris !

Publié le 23 mars 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Hugo Lloris pourrait bien quitter Tottenham lors du prochain mercato estival. Selon certains médias anglais, le PSG pourrait tenter de le recruter, mais il devrait affronter la concurrence de Manchester United.

Si le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions et a pris la première place au classement de la Ligue 1, c’est aussi grâce aux performances majuscules de Keylor Navas. Acheté pour seulement 15M€ au Real Madrid, le portier costa-ricien réalise une grande saison dans les buts parisiens, malgré ses 34 ans au compteur. Sous contrat jusqu’en 2023, le gardien n’exclut pas de prendre sa retraite à Paris, et Leonardo aurait déjà commencé à se pencher sur la suite. « Le PSG est à la recherche d’un nouveau gardien » a confié Dean Jones, journaliste britannique qui travaille pour Eurosport . Ces dernières semaines, plusieurs noms ont été associé au PSG à l’instar de Gianluigi Donnarumma, sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Milan AC, ou encore d’Hugo Lloris, âgé de 34 ans.

Lloris prêt à quitter Tottenham

Arrivé à Tottenham en 2012, Hugo Lloris est à un tournant. L’international français s’approche doucement de la fin de sa carrière, mais se sent prêt pour relever un ultime défi avant de retirer ses gants. Sous contrat jusqu’en 2022, le champion du monde émet quelques réserves au sujet de la politique sportive de son club et ne serait pas contre un départ de Londres selon les informations de L’Equipe . Toujours aussi performant sous le maillot des Spurs et cadre de l’équipe de France, Lloris dispose d’une belle côte sur le marché et n’aura aucun mal à trouver une nouvelle destination. Et le PSG pourrait bien s’immiscer dans ce dossier et recruter l’ancien gardien de l’OL comme cela a été précisé par Dean Jones : « Lloris est quelqu’un qu’ils vont vraisemblablement cibler. Il sera bien évidemment lié au PSG s’il part. C’est un lien évident ». Selon The Daily Mail, Mauricio Pochettino voudrait l’attirer à Paris la saison prochaine. A en croire L’Equipe , Manchester United souhaiterait également le recruter lors du prochain mercato estival afin de remplacer David de Gea, qui n’est plus en odeur de sainteté. Tottenham pourrait perdre son gardien titulaire à l’issue de la saison et aurait déjà commencé à se pencher sur la suite.

