Mercato - ASSE : Claude Puel prépare un énorme coup de balai !

Publié le 23 mars 2021 à 12h10 par D.M.

L'ASSE devrait se séparer à la fin de la saison de Kévin Monnet-Paquet, de Mathieu Debuchy, et de Romain Hamouma. Sous contrat jusqu'en 2022, Miguel Trauco devrait également faire ses valises.

A l’occasion du dernier mercato estival, Claude Puel s’est lancé dans un projet de rajeunissement. Plusieurs cadres du vestiaire à l’instar de Yann M’Vila ou de Loïs Diony ont été poussés vers la sortie afin de faire la place à de jeunes joueurs prometteurs à l’instar d’Adil Aouchiche, recruté au PSG. Et alors que la prochaine session de transferts approche à grands pas, l’ASSE voudrait persévérer dans cette voie et aurait décidé de se séparer de nombreux trentenaires, en fin de contrat.

Les joueurs en fin de contrat sur le départ