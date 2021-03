Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi aurait fixé une date pour sa décision !

Publié le 23 mars 2021 à 12h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi n’a pas encore pris de décision pour son avenir. Cependant, une date cruciale aurait été fixée dans ce dossier.

Depuis le retour de Joan Laporta à la tête du FC Barcelone, l’optimisme renait en Catalogne pour l’avenir de Lionel Messi. Les deux hommes se connaissent bien, et le président du club culé a martelé durant sa campagne qu’il pouvait convaincre l’Argentin de rester chez les Blaugrana , mais il faudra batailler. Le club culé est dans le rouge financièrement, et le PSG ainsi que Manchester City restent à l’affût dans ce dossier, même si ESPN annonce qu’aucune offre n’a encore été formulée à Lionel Messi.

Une décision en mai pour Messi ?

D’après les informations divulguées par Alfredo Martinez sur Twitter , il va falloir désormais se montrer patient avant d’en savoir plus sur l’avenir de Lionel Messi. En effet, le journaliste du média espagnol Onda Cero annonce que Joan Laporta doit évaluer au préalable la santé financière du club et préparer le futur projet sportif avant de faire une offre à l’attaquant argentin. Ce dernier devrait donc attendre la proposition du président blaugrana avant de trancher pour son avenir. De son côté, Jorge Messi, père et représentant du joueur, n’aurait pas prévu de se rendre à Barcelone dans l’immédiat. Ainsi, la décision finale de Lionel Messi devrait être connue en mai, et pas avant.