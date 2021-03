Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait fait une annonce fracassante à Zidane !

Publié le 23 mars 2021 à 11h15 par A.M.

Toujours en pleine réflexion concernant son avenir, Kylian Mbappé aurait pourtant annoncé au Real Madrid son intention d'y signer cet été.

Le temps presse pour Kylian Mbappé. En effet, le contrat du Champion du monde prend fin en juin 2022 et pour le moment, il n'a toujours pas prolongé ce qui jette un froid sur son avenir au PSG. Leonardo n'a d'ailleurs pas hésité à rappeler que sa réponse était très attendue : « Ce n’est pas le jour de parler spécifiquement de Kylian par rapport à son contrat. Comme on a dit, on va arriver à un moment où cela sera plus clair pour son futur ». Visiblement en coulisses, Kylian Mbappé aurait déjà une idée précise.

Mbappé aurait annoncé son intention de rejoindre le Real Madrid, mais...