Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Neymar !

Publié le 23 mars 2021 à 16h45 par Th.B.

Alors que la presse espagnole a relancé le feuilleton Neymar avec un potentiel retour au FC Barcelone ce mardi, la star du PSG serait à l’aise au Paris Saint-Germain et le Barça n’aurait pas les moyens de rapatrier son ancien ailier.

Et si Neymar prenait tout le monde de court en ne prolongeant pas son contrat au PSG ? Journaliste de La Sexta , José Alvarez a révélé dans la nuit de lundi à mardi sur le plateau d’ El Chiringuito que le Brésilien cultivait toujours de la volonté de jouer aux côtés de Lionel Messi qui se rapprocherait particulièrement d’une prolongation de contrat au FC Barcelone. De quoi inciter Neymar à s’interroger sur son avenir. Un contrat jusqu’en juin 2026 est évoqué dans la presse et confirmé par le10sport.com bien que tout ne soit pas encore réglé. José Alvarez a profité de son intervention pour l’émission d ’El Chiringuito afin d’assurer qu’un départ libre de tout contrat au FC Barcelone en 2022 serait une possibilité, le clan Neymar calmant le jeu en coulisse concernant sa prolongation de contrat. Néanmoins, tout cela ne serait que spéculation.

Neymar à l’aise à Paris, le Barça pas en mesure de l’attirer

Selon les informations divulguées par le journaliste de Sky Sport Deutschland Max Bielefeld, il ne faudrait pas s’attendre à un retour de Neymar au FC Barcelone. Certes, il en a longtemps été question, cependant, la star parisienne se sent totalement à son aise à Paris, comme le10sport.com vous l’assurait en juillet 2020 et est en phase de prolonger son contrat jusqu’en juin 2026. En outre, le FC Barcelone n’aurait pas les fonds nécessaires pour orchestrer le retour de Neymar au Barça , d’une part pour le transfert et pour son salaire. Clap de fin dans ce feuilleton ? Réponse dans les prochaines semaines avec la potentielle officialisation de la prolongation de Neymar.