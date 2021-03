Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça se mobilise pour l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 23 mars 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait faire ses valises et changer de cap lors du prochain mercato estival. Après Oscar Mingueza, Pedri a interpellé le capitaine et numéro 10 du Barça pour qu'il paraphe un nouveau contrat.

Partir ou prolonger ? Lionel Messi est au coeur d'un énorme dilemme. Alors qu'elle n'était plus du tout épanouie au Barça, la star argentine aurait fait parvenir un burofax à sa direction l'été dernier pour obtenir un bon de sortie. Toutefois, les hautes sphères du FC Barcelone auraient refusé de répondre favorablement à la requête de leur capitaine et numéro 10. En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi est désormais seul maitre de son destin. En effet, il peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit à l'issue de la saison, et ce, depuis le 1er janvier. Conscientes de la situation de Lionel Messi, les pépites du FC Barcelone se sont déjà mobilisées pour le convaincre de rester, à commencer par Oscar Mingueza.

«Si je le pouvais, je l'attacherai ici»

Lors d'un entretien accordé à El Larguero (Cadena Ser), Oscar Mingueza a fait clairement savoir qu'il voulait poursuivre son aventure avec Lionel Messi au Barça. « L'avenir de Lionel Messi ? Si je le pouvais, je l'attacherai ici. Aucune personne qui aime le club ne peut se plaindre de ce qu'il nous a donné. J'espère profiter de plus d'années (avec lui). Il faut faire attention à lui. Depuis mon arrivée, je ne m'attendais pas à cette affection. Leo m'a beaucoup aidé. Nous sommes des joueurs très unis. Il me met en difficulté quand il doit le faire, mais avec l'intention de m'aider » , a confié le jeune défenseur central de 21 ans. Même son de cloche du côté de Pedri.

«J'espère qu'il restera»