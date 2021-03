Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé bloque une opération légendaire pour le Qatar !

Publié le 23 mars 2021 à 12h15 par A.M.

Alors que la réponse de Kylian Mbappé est très attendue concernant son avenir, le PSG ne peut pas bouger sur d'autres dossiers d'envergure pour remplacer le Champion du monde.

Après la belle victoire du PSG contre l'OL (4-2), Leonardo s'est présenté au micro de Canal+ afin d'en rajouter une couche sur la prolongation de Kylian Mbappé : « Ce n’est pas le jour de parler spécifiquement de Kylian par rapport à son contrat. Comme on a dit, on va arriver à un moment où cela sera plus clair pour son futur ». Le directeur sportif du PSG continue ainsi de mettre la pression sur le Champion du monde afin qu'il donne sa réponse concernant son avenir alors que son contrat prend fin en juin 2022. Et en attendant, le club parisien est bloqué.

Sans réponse de Mbappé, le PSG ne peut rien offrir à Messi