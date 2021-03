Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à 0€ pour l'avenir de Neymar ?

Publié le 23 mars 2021 à 11h45 par A.M.

Alors que le contrat de Neymar prend fin en juin 2022, Joan Laporta, nouveau président du FC Barcelone, n'écarterait pas l'hypothèse d'attirer le numéro 10 du PSG à l'issue de son bail.

L'avenir de Neymar fait moins parler que celui de Kylian Mbappé, mais le Brésilien, comme son jeune coéquipier, voit son contrat prendre fin en juin 2022. Et bien que l'optimisme règne dans ce dossier, pour le moment, le PSG n'a rien officialisé ce qui continue de laisser planer le doute concernant l'avenir de Neymar dont l'enjeu est pourtant crucial du côté du club de la capitale. Et le FC Barcelone se tiendrait prêt en coulisses pour passer à l'action.

Le Barça envisagerait d'attirer Neymar libre