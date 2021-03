Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau scénario envisagé pour Allegri ?

Publié le 23 mars 2021 à 20h00 par A.C.

Sans club depuis presque deux ans, Massimiliano Allegri serait dans le viseur d’un grand nombre de clubs.

C’est une situation que Zinedine Zidane ne connait que trop bien. Depuis ses débuts au Real Madrid, le Français est régulièrement annoncé proche d’un départ. Cette fois, il semble toutefois que l’on se dirige véritablement vers cela. Plusieurs sources assurent que Zidane et le Real Madrid se quitteront bons amis à la fin de la saison, à un an de la fin du contrat qui le lie. Le président Florentino Pérez aurait déjà plusieurs options, notamment Massimiliano Allegri, qui avait déjà été approché en 2018.

Allegri futur sélectionneur de l’Italie ?