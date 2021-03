Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace pourrait s’éloigner pour Zidane...

Publié le 23 mars 2021 à 7h00 par A.C.

Actuellement sans club, Massimiliano Allegri fait partie des favoris pour succéder à Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid.

Il est considéré comme l’un des entraineurs les plus talentueux de sa génération. Pourtant, voilà près de deux ans que Massimiliano Allegri n’a plus de club. Vraisemblablement, les choses devraient changer. C’est le principal concerné qui l’a expliqué tout récemment, sur le plateau de Sky Sport Italia . « Mon avenir ? Je ne sais encore rien, mais je veux retrouver un poste au mois de juin » a expliqué l’ancien de la Juventus, qui a d’ailleurs également parlé des approches du Real Madrid en 2018. « Qui m'a appelé ? Je peux dire que le Real a essayé de m'appeler mais j'ai dit non parce que j'avais déjà donné ma parole à la Juve. Je ne pouvais pas partir ».

