Mercato - Barcelone : Cette piste chaude de Laporta sort du silence sur son avenir !

Publié le 23 mars 2021 à 23h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce mardi, Eric Garcia s’est prononcé sur sa situation à Manchester City et sur une possible arrivée au FC Barcelone.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le nom d’Eric Garcia est annoncé dans le viseur du FC Barcelone. A la recherche d’un défenseur central, Ronald Koeman aurait jeté son dévolu sur le joueur de 20 ans, formé à la Masia et qui ne rentre plus dans les plans de Pep Guardiola à Manchester City cette saison. A en croire la presse espagnole, ce dossier semble être en très bonne voie et Joan Laporta pourrait boucler cette opération dans les prochaines semaines. Présent en conférence de presse ce mardi, Eric Garcia a répondu aux questions relatives à son avenir.

« Ni Laporta ni personne d'autre ne m'a contacté »