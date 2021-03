Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La porte s'ouvre pour Zidane dans le dossier Mahrez !

Publié le 23 mars 2021 à 22h30 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2023, Riyad Mahrez n'a pas l'intention de porlonger son bail et pourrait quitter Manchester City lors du prochain mercato estival. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui suivrait de près sa situation.

Le Real Madrid va s’attaquer à plusieurs chantiers lors du prochain mercato estival. La priorité de Florenitno Perez serait notamment de recruter un joueur capable de suppléer Karim Benzema et plusieurs pistes auraient été activées. Selon la presse espagnole, le président merengue rêverait d’attirer Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) et Kylian Mbappé (PSG), considérés comme les stars de demain. Mais à en croire Foot Mercato, le Real Madrid aurait également coché le nom de Riyad Mahrez, auteur de 9 buts en Premier League cette saison. Et la formation entraînée par Zinédine Zidane aurait une incroyable opportunité dans ce dossier.

Mahrez ne voudrait pas prolonger son contrat avec Manchester City