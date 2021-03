Mercato - Real Madrid : Ramos, Varane, Bale... Zidane prépare un ménage colossal !

Foot - Mercato - Real Madrid

En grande difficulté sur le plan financier, Zinedine Zidane doit boucler des ventes s'il veut avoir les moyens de recruter. Dans cette optique, le coach du Real Madrid aurait l'intention de lancer une énorme opération dégraissage avec une pluie de départs, dont Sergio Ramos, Raphaël Varane, Gareth Bale ou encore Marcelo.

Lors des deux dernières fenêtres de transferts, Zinedine Zidane et le Real Madrid ont été contraints de rester discrets pour leur recrutement. Fortement touchée par la crise liée au coronavirus, la Maison Blanche n'a pas pu s'offrir le moindre joueur et a dû se contenter de dégraisser pour récupérer quelques millions d'euros et alléger sa masse salariale. Bien décidé à se montrer actif l'été prochain, Zinedine Zidane aurait prévu de faire un grand ménage dans son effectif. Dans cette optique, un grand nombre de joueurs pourraient être sacrifiés lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Varane, Ramos, Marcelo, Isco... sur le départ ?

Selon les informations de Sport.es , divulguées ce mardi après-midi, Zinedine Zidane devrait faire tout son possible pour se débarrasser de ses indésirables lors du prochain mercato estival. Ainsi, Andriy Lunin, Alvaro Odriozola, Marcelo, Mariano Diaz, Eder Militao et Isco, qui n'ont pas réussi à faire leur preuve ces derniers mois auprès de Zinedine Zidane devraient être poussés vers la sortie cet été. Et il pourrait en être de même pour Luka Jovic et Martin Odegaard, actuellement prêtés à l'Eintracht Francfort et à Arsenal. Par ailleurs, des joueurs qui ont les bonnes grâces de Zinedine Zidane pourraient également prendre la porte lors de la prochaine fenêtre de transferts, mais pour d'autres raisons. D'une part, Sergio Ramos et Lucas Vazquez seraient bien partis pour partir car ils seront en fin de contrat le 30 juin. Alors qu'ils n'auraient pas trouvé d'accord avec le Real Madrid, les deux hommes ne devraient pas recevoir de nouvelles propositions revues à la hausse, bien que le club merengue compterait toujours sur eux. D'autre part, Raphaël Varane, lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2022, serait également sur le départ. En effet, le champion du monde français voudrait partir et refuserait de renouveler son contrat avec la Maison-Blanche . Et vendre Raphaël Varane cet été, permettrait à Zinedine Zidane d'empocher une belle enveloppe, plutôt que de voir partir l'un de ses cadres gratuitement à l'issue de son bail. Alors que la vente du Français serait l'option la plus rentable, le Real Madrid pourrait également faire une économies d'environ 70M€ avec les départs de Sergio Ramos, Marcelo, Mariano Diaz et Isco.

Le départ de Gareth Bale, une priorité ?

Plus précisément, en ce qui concerne les joueurs prêtés en ce moment, Zinedine Zidane voudrait plus que jamais voir Gareth Bale partir définitivement. Actuellement prêté à Tottenham, l'international gallois sera en fin de contrat le 30 juin 2022. L'été prochain sera donc la dernière opportunité pour le Real Madrid de récupérer une indemnité de transfert pour la vente de Gareth Bale. Par la même occasion, Florentino Pérez économiserait une somme proche de 30M€ bruts, soit le salaire annuel de Gareth Bale. Si Arsenal et l'AS Rome levaient l'option d'achat de Dani Ceballos et de Borja Mayoral, le président du Real Madrid pourrait également encaisser deux chèques pour un total de 30-35M€. En outre, la vente de Luka Jovic devrait devenir une nécessité pour Zinedine Zidane s'il parvenait à boucler l'arriver d'Erling Haaland. Toutefois, il ne devrait pas revoir la couleur des 60M€ investis. Alors qu'ils sont partis chercher du temps de jeu à Getafe, Grenade et au Borussia Dortmund, Takefusa Kubo, Jesus Vallejo et Reinier Jesus devraient, quant à eux, rester prêtés la saison prochaine.