Mercato - PSG : Milik, Depay, Agüero... Une révolution impulsée par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 23 mars 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala et Alvaro Morata pourraient quitter la Juventus lors du prochain mercato estival. Pour pallier le possible départ de leurs attaquants, les Bianconeri auraient déjà tout prévu et devraient se jeter sur Arkadiusz Milik, Memphis Depay et/ou Sergio Agüero.

Alors que la Juventus passe totalement à côté de sa saison, Cristiano Ronaldo pourrait aller voir ailleurs durant le prochain mercato estival. En fin de contrat le 30 juin 2022, CR7 serait loin d'une prolongation. Dans cette optique, la Juve devrait essayer de vendre sa star portugaise cet été pour ne pas risquer de la voir partir gratuitement un an plus tard. Conscients de la situation de Cristiano Ronaldo, le PSG et le Real Madrid seraient prêts à profiter de l'aubaine et à accueillir l'attaquant de 36 ans les bras ouverts. Toutefois, Leonardo et Zinedine Zidane pourraient être freinés par le salaire XXL de CR7.

Ronaldo, Dybala et Morata sur le départ ?

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , Cristiano Ronaldo serait totalement maitre de son destin et devrait lui-même décider s'il quittera la Juventus à la fin de la saison. Toutefois, quitter les Bianconeri pourraient être compliqué pour le Portugais s'il faisait le choix de changer de cap. Alors qu'il percevrait un salaire proche de 31M€ par an, Cristiano Ronaldo pourrait avoir du mal à trouver un club capable de s'aligner sur ce prix. Ainsi, il pourrait être contraint de rester à la Juve s'il n'acceptait pas de baisser ses exigences contractuelles. Et en cas de départ de Cristiano Ronaldo, La Vieille Dame aurait déjà monté un plan bien ficelé.

Milik, Depay et Agüero vers la Juventus ?