Mercato - Real Madrid : Zidane aurait bouclé un transfert colossal à 150M€ !

Publié le 23 mars 2021 à 12h00 par A.M.

Auteur d'une saison impressionnante avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland serait plus proche que jamais de s'engager avec le Real Madrid.

Alors que Kylian Mbappé fait grandement parler de lui depuis quelques saisons désormais, un autre attaquant affole les compteurs : Erling Braut Haaland. Auteur de 33 buts en 31 apparitions toutes compétitions confondues, l'international norvégien martyrise les défenses adverses que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions. Et le Borussia Dortmund a bien conscience que son buteur va être très convoité cet été. Et visiblement, le Real Madrid aurait une longueur d'avance pour Erling Braut Haaland.

Le transfert d'Haaland quasiment bouclé