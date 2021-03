Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo pourrait tout chambouler à la Juventus !

Publié le 23 mars 2021 à 1h15 par A.C.

Suivi par le PSG et le Real Madrid, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus au cours des prochains mois.

Partira ? Ne partira pas ? Au sein de la Juventus on fait mur autour de Cristiano Ronaldo. Pas le biais de son directeur sportif, les Bianconeri ont assuré ne pas vouloir se séparer de leur star. « Quand j’entends certaines choses sur Cristiano Ronaldo, j’ai envie de rire » a lancé Fabio Paratici. « Ce sont des discussions de comptoir, Cristiano Ronaldo a marqué 41 buts en 38 matchs avec la Juve en 2020, c’est un privilège de l’avoir avec nous et nous voulons le garder. Il fait sans aucun doute partie de l’avenir de la Juventus ». Pourtant, plusieurs sources assurent que la Juve serait plus qu’heureuse de se séparer d’un salaire de 31M€, que seuls le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou encore Manchester United semblent disposé à lui offrir.

Pirlo et Agnelli liés à l‘avenir de Cristiano Ronaldo ?