Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo reçoit un énorme soutien !

Publié le 22 mars 2021 à 23h10 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait changer de club cet été.

Pour la troisième année consécutive, la Juventus a échoué en Ligue des Champions. Un homme cristallise les critiques : Cristiano Ronaldo. Recruté pour remporter cette compétition, le Portugais a déçu, notamment lors de la double confrontation face au FC Porto cette saison. Rapidement, la presse italienne a donc annoncé un possible départ, avec notamment la possibilité pour la Juventus de se délester d’un salaire pharaonique de 31M€. Trois clubs semblent susceptibles de pouvoir accueillir la star portugaise, avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Manchester United.

« C’est impossible de voir Cristiano Ronaldo comme un problème »