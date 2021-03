Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barça, Juve... Rien n’est joué pour Memphis Depay !

Publié le 22 mars 2021 à 20h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival.

L’avenir de Memphis Depay est des plus flous. L’attaquant se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, club qu’il a d’ailleurs déjà failli quitter l’été dernier. A l’époque, c’est le FC Barcelone qui avait approché Depay, réclamé par son compatriote Ronald Koeman. Il est finalement resté et encore récemment, Jean-Michel Aulas exprimait le souhaite de pouvoir le garder la saison prochaine. « Pour Memphis, je rêve qu’il accepte notre proposition qui est toujours d’actualité » a expliqué le président de l’OL, lors d’un entretien accordé à l’ AFP . « Il apporte tellement, il est impliqué directement sur 23 buts en championnat cette saison. La proposition restera là, et si nous sommes champions, pourquoi pas ? ». Pourtant, il y a de moins en moins de chances de voir Depay rester à l’OL...

Le PSG, la prochaine étape de la carrière de Depay ?

D’après les informations de L’Équipe , Memphis Depay n’aurait aucune intention de prolonger son contrat avec l’Olympique Lyonnais. A 27 ans, il semble déterminé à rejoindre un grand club européen, comme il l’avait d’ailleurs déjà annoncé en 2019. « Lyon est un grand club, mais il ne fait pas partie des cinq meilleurs d’Europe » avait expliqué Depay. « Je veux aller dans un club comme le Real Madrid, Barcelone, Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich ». Le Parisien révélait récemment que Leonardo songerait sérieusement à attirer le Néerlandais au Paris Saint-Germain. La présence de Neymar pourrait d’ailleurs faire pencher la balance du côté du PSG selon le quotidien, mais d’autres clubs semblent également être sur le coup.

