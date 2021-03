Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Cristiano Ronaldo est loin d’être terminé…

Publié le 22 mars 2021 à 16h45 par Th.B.

Certes, Fabio Paratici a jeté un froid en assurant que Cristiano Ronaldo allait passer l’été à la Juventus. Néanmoins, tout ne serait pas encore perdu pour le PSG et les courtisans du quintuple Ballon d’or et ce, pour une raison bien précise.

Depuis l’élimination prématurée de la Juventus en 1/8ème de finale de Ligue des champions face au FC Porto il y a de cela bientôt deux semaines, Cristiano Ronaldo est constamment annoncé sur le départ la Vieille Dame , son contrat courant jusqu’en juin 2022 et les négociations pour le prolonger n’ayant pas encore eu lieu. Témoignant des multiples informations circulant sur le quintuple Ballon d’or, Fabio Paratici a décidé de mettre le holà au feuilleton Cristiano Ronaldo dimanche. « Nous avons le meilleur footballeur du monde et nous voulons continuer avec lui ». Cependant, le directeur sportif de la Juventus pourrait ne rien pouvoir faire si la Juventus échouait à remplir un objectif crucial.

La Juventus peut toujours perdre Cristiano Ronaldo !