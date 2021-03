Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout espoir n’est pas perdu pour… Cristiano Ronaldo !

Publié le 23 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Le PSG suivrait avec attention l’évolution de la situation de Cristiano Ronaldo et pourrait avoir une belle carte à jouer avec le Portugais surtout si la Juventus ne se qualifiait pas pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

« Nous avons le meilleur footballeur du monde et nous voulons continuer avec lui ». Dimanche, le directeur sportif de la Juventus tentait de mettre un terme au feuilleton Cristiano Ronaldo. Depuis l’élimination de la Vieille Dame en 1/8ème de finale de Ligue des champions il y a maintenant deux semaines de cela, l’avenir du Portugais est au coeur des spéculations, son contrat à la Juventus courant jusqu’en juin 2022. Cependant, comme Fabio Paratici l’a assuré à Sky Sport, la suite se passera à Turin pour Cristiano Ronaldo. À moins que la Juventus ne manque le coche de la Ligue des champions.

Pas de Ligue des champions pour la Juventus, pas de Cristiano Ronaldo