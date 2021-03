Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme menace pour Pérez avec Zidane ?

Publié le 23 mars 2021 à 13h00 par A.D.

Alors qu'Andrea Pirlo enchaine les contre performances, la direction de la Juventus préparerait déjà son départ. Dans cette optique, le club turinois aurait identifié deux priorités : Massimiliano Allegri et Zinedine Zidane. Et en ce qui concerne le coach français, son avenir semblerait toujours s'inscrire au Real Madrid.

En grande difficulté avec la Juventus cette saison, Andrea Pirlo pourrait être sacrifié cet été s'il ne redresse pas très rapidement la barre. Alors que les Bianconeri se sont inclinés face à Benevento, cette défaite pourrait être celle de trop pour le technicien italien. A en croire la presse italienne, la Juve se préparerait de plus en plus au départ d'Andrea Pirlo.

La Juve rêverait toujours de Zinedine Zidane, mais...