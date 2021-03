Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre en préparation pour Sergio Ramos ?

Publié le 23 mars 2021 à 9h00 par D.M.

L’avenir de Sergio Ramos demeure toujours aussi incertain. Le temps continue de filer et un accord tarde à être trouvé dans ce dossier brûlant du Real Madrid.

Arrivé en 2005 au Real Madrid, Sergio Ramos est dans l’incertitude. Son contrat expire en juin prochain et le joueur souhaite l’allonger. Problème, le défenseur central ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants et notamment avec Florentino Perez, dont il est très proche. Courtisé par le PSG, Sergio Ramos refuserait notamment de baisser son salaire de 10% et les négociations seraient, aujourd’hui, dans l’impasse. Interrogé sur sa situation contractuelle il y a quelques jours, le joueur de 34 ans avait fait le point : « Il y a beaucoup d'incertitude. J'aimerais pouvoir dire quelque chose, mais il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau concernant ma prolongation. Je vous garantis que quand il y en aura, je serai le premier à le signaler. »

Le dossier Sergio Ramos n'est toujours pas réglé