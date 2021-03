Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation troublante sur la succession de Zidane !

Publié le 23 mars 2021 à 7h30 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane n’a pas encore la certitude de rester à son poste durant l’intersaison. Joachim Löw, qui va prochainement quitter la sélection allemande, n’écarterait pas la possibilité de rejoindre la Casa Blanca, et un détail troublant vient confirmer ce scénario.

Depuis son retour au Real Madrid, Zinedine Zidane n’échappe pas aux critiques. Pourtant, le bilan du Français reste très honorable, avec notamment un sacre en Liga la saison dernière, mais cela ne suffit plus pour le rendre intouchable. Alors qu’il lui reste encore une année de contrat, Zinedine Zidane voit son avenir s’inscrire en pointillé, et plusieurs entraîneurs sont déjà annoncés dans le viseur de Florentino Pérez, à l’instar de Massimiliano Allegri ou encore Raúl, entraîneur du Castilla (l’équipe réserve). D’après les récentes informations de Bild , un autre homme pourrait se tenir prêt à prendre la succession de l’ancien numéro 10 : Joachim Löw. L’actuel sélectionneur de la Mannschaft quittera son poste après l’Euro et aurait indiqué à plusieurs reprises au journaliste du quotidien allemand Christian Falk qu’il se verrait bien au Real Madrid.

Joachim Löw apprend l’espagnol