Mercato - OM : Sampaoli passe à l'action pour boucler le gros coup Vidal !

Publié le 24 mars 2021 à 11h10 par A.M.

Bien décidé à mener un recrutement important cet été, Jorge Sampaoli souhaite de nouveau avoir Arturo Vidal sous ses ordres. Et l'entraîneur de l'OM s'active en coulisses.

Avec l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM, Pablo Longoria va devoir mener un recrutement important afin d'attirer des joueurs compatibles avec le style de l'entraîneur argentin. « Nous espérons apporter un style de jeu qui correspond à la passion des supporters. Je serai attentif à ce qu’apporte chaque joueur à notre projet ce qui sera une condition cruciale pour les futurs recrutements. Le courage et la passion sont des valeurs essentielles pour l’OM et les Marseillais », confiait le président phocéen à ce sujet. Et Arturo Vidal pourrait bien être l'une des premières recrues de l'ère Sampaoli.

Sampaoli tente de convaincre Vidal