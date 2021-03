Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un rebondissement prend forme dans ce dossier à 0€ !

Publié le 24 mars 2021 à 8h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Jordan Amavi s'est bien vu proposer une prolongation afin de poursuivre l'aventure à l'OM. Pour le moment, il n'a toujours pas donné sa réponse.

Désormais président de l'OM, Pablo Longoria est déjà actif en coulisses pour préparer le mercato. Et avant d'envisager le recrutement du club phocéen, il y a plusieurs dossiers chauds à gérer en interne. En effet, plusieurs joueurs marseillais voient leur contrat s'achever en juin prochain à l'image de Yohann Pelé, Valère Germain, Saïf Khaoui, Christopher Rocchia, Yuto Nagatomo et surtout Florian Thauvin et Jordan Amavi. Les deux derniers cités sont évidement les dossiers les plus épineux compte tenu de leur importance dans l'effectif de Jorge Sampaoli et de leur valeur marchande.

L'OM fait une proposition à Amavi