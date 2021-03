Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp confronté à un dilemme pour Mbappé ?

Publié le 24 mars 2021 à 7h45 par Th.B.

Apprécié de Liverpool, Kylian Mbappé prendrait en considération l’option des Reds pour son avenir. Néanmoins, pour que le champion d’Angleterre puisse recruter l’attaquant du PSG, il lui faudra opérer quelques changements à son fonctionnement.

Comme le10sport.com vous l’avait une première fois révélé en avril 2020, Jürgen Klopp s’était permis de contacter le clan Kylian Mbappé, ou plus exactement son père Wilfrid. L’objet de cet appel résidait dans le fait de faire part à Mbappé que l’entraîneur de Liverpool était intéressé par son profil ainsi que de prendre la température. En mai, le10sport.com vous confirmait cette tendance en ajoutant qu’une conversation entre Klopp et Mbappé en personne avait eu lieu. Néanmoins, le souhait premier du champion du monde était et semble toujours être le Real Madrid. Ce mardi, Duncan Castles a apporté des précisions sur l’option Liverpool pour l’attaquant du PSG, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022.

Liverpool devra changer sa politique pour Mbappé !