Mercato - OM : McCourt tient peut-être le futur Mbappé !

Publié le 24 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM lors du dernier mercato estival, Luis Henrique n’a pas encore montré tout son potentiel selon l’un de ses plus vieux mentors, qui ose même la comparaison avec Kylian Mbappé.

En quête de renfort offensif l’été dernier, l’OM a finalement tenté un pari inattendu en attirant Luis Henrique en provenance de Botafogo pour 8M€. L’attaquant brésilien, considéré comme un espoir très prometteur dans son pays, n’a pas encore réussi trouver son rythme de croisière au sein du projet McCourt même s’il affiche un bien meilleur visage depuis la nomination de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur. Et selon Sandro Becker, ancien joueur brésilien qui couve Luis Henrique depuis ses 14 ans, l’attaquant de l’OM pourrait même avoir une évolution fulgurante à la Kylian Mbappé.

« Ils se ressemblent avec Mbappé »