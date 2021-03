Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria avait préparé ce coup à 8M€ depuis longtemps…

Publié le 23 mars 2021 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

L’été dernier, l’OM réalisait un coup relativement inattendu avec le recrutement de Luis Henrique en provenance de Botafogo, pour 8M€. Mais Pablo Longoria, qui occupait à cette époque la fonction de directeur sportif du club phocéen, avait programmé ce transfert de l’attaquant brésilien depuis bien longtemps…

Avant l’arrivée d’Arkadiusz Milik cet hiver, l’OM a longtemps été en quête d’un profil de buteur capable de venir concurrencer Dario Benedetto, et c’est donc à cet effet que Pablo Longoria a recruté Luis Henrique lors du dernier mercato estival. Arrivé de Botafogo pour 8M€, l’attaquant brésilien était présenté comme un élément prometteur, mais André Villas-Boas l’a pourtant relégué sur le banc en première partie de saison, indiquant même ouvertement qu’Henrique avait été une erreur de casting dans le recrutement de l’OM. Pourtant, depuis maintenant un bon moment, Pablo Longoria envisageait une collaboration avec son nouveau protégé.

« Un jour, je viendrai le chercher »

L’agent de Luis Henrique, Cristiano Manica, se confie dans les colonnes de France Football ce mardi. Et il confie qu’en décembre 2018, époque où il était scout manager de la Juventus, Pablo Longoria s’était rendu au Brésil et avait été séduit par le profil de Luis Henrique : « Pablo a été conquis par le profil de Luis Henrique. On a fait connaissance, et il m’a dit :’Un jour, je viendrai le chercher’ », assure l’agent de l’attaquant brésilien de l’OM. D’ailleurs, même si Luis Henrique a eu beaucoup de mal à s’adapter au club phocéen après son transfert, Manica estime que le problème n’était pas lié à des critères sportifs : « Pour moi, c’était un problème politique. Luis a été la victime collatérale d’une mésentente à la tête du club ». Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur de l’OM, Henrique a d’ailleurs retrouvé des couleurs, mais faut-il être confiant pour l’avenir ?

« Vous n’avez vu que 40% de Luis Henrique »