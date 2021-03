Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut rêver d’une opération à 30M€ !

Publié le 23 mars 2021 à 3h30 par A.M.

Bien décidé à bouleverser l'effectif de l'OM, Pablo Longoria peut espérer récupérer une très grosse somme grâce à Boubacar Kamara.

Désormais président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria va pouvoir décider seul du recrutement l'été prochain. Dans cette optique, le dirigeant espagnol semble bien décidé à réaliser une large revue d'effectif et laissant filer de gros salaires comme ceux de Dimitri Payet et Steve Mandanda, ainsi que des joueurs en fin de contrat à l'image de Florian Thauvin. Mais l'OM pourrait également tenter de réaliser de belles ventes grâce à Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara.

Kamara estimé à 30M€ ?

Et c'est bien avec le jeune marseillais que l'OM pourrait réaliser un gros coup. Et pour causse, selon l'Observatoire CIES la valeur de Boubacar Kamara est comprise entre 20 et 30M€. Formé à l'OM, le défenseur central, reconverti au milieu de terrain, voit son contrat s'achever en juin 2022, et un départ cet été semble inévitable. Ce qui pourrait permettre à Pablo Longoria de récupérer une belle somme à réinvestir sur le marché.