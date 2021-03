Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid pourrait faire une fleur à Leonardo pour Haaland !

Publié le 24 mars 2021 à 7h15 par Th.B.

Alors que le PSG aurait initié les premiers contacts avec Erling Braut Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé, le Real Madrid ne ferait pas de l’attaquant du Borussia Dortmund son ultime priorité.

Et si le PSG se joignait à la course à la signature d’Erling Braut Haaland ? Jusqu’ici, Manchester City et le Real Madrid seraient les deux principaux courtisans de l’international norvégien. Néanmoins, The Transfer Window Podcast a assuré ce mardi, qu’une offensive du PSG pour Haaland ne serait pas une ineptie. En effet, des contacts auraient été initiés entre Leonardo et le clan Haaland dans l’optique d’une éventuelle venue de l’attaquant du Borussia Dortmund au PSG. Néanmoins, le Paris Saint-Germain serait contraint d’attendre la décision finale de Kylian Mbappé avant de lancer une offensive. Par ailleurs, le Real Madrid ne serait pas une menace sérieuse pour le PSG dans le dossier Haaland.

Haaland dépendant de Mbappé