Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola peut-il espérer le coup double Haaland-Pogba ?

Publié le 24 mars 2021 à 1h30 par La rédaction

Selon certains médias anglais, Mino Raiola aurait un espoir avec le Real autour du duo Haaland-Pogba. Analyse.

Ces derniers jours, le média The Transfer Window Podcast révélait que Mino Raiola, l’agent de Erling Haaland, était prêt à appuyer la piste Real Madrid pour le buteur norvégien. Et ce d’autant plus que cela pourrait lui ouvrir des options dans le deal Pogba, sur lequel le président Florentino Pérez a toujours été beaucoup plus sceptique. Que faut-il en penser ?

Projet crédible, mais…

A l’analyse, il apparaît tout à fait crédible qu’un tel projet pèse en faveur de la piste Real dans l’esprit de Mino Raiola, et il apparaît tout aussi clair que si le deal Haaland se déroule sous les meilleurs auspices, alors cela favorisera l’installation d’une meilleure relation entre l’agent italo-néerlandais et la direction madrilène. Pour autant, il apparaît plus hasardeux que cela permette de débloquer le deal Pogba dès cet été, a fortiori si le Real espère en parallèle boucler la signature de Kylian Mbappe, ce qui pourrait rendre une signature de Pogba impossible à assumer financièrement pour Madrid.