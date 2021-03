Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Mbappé dit non à Leonardo ?

Publié le 24 mars 2021 à 1h15 par La rédaction

A un peu plus d’un an de la fin de son contrat, la prolongation de contrat de Kylian Mbappé est le dossier chaud du moment au PSG. Leonardo fait tout son possible pour garder sa pépite et éviter un transfert cet été, voire un départ libre l’an prochain.

Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé continue sa progression dans la capitale. Payé 180 millions, sa valeur actuelle est au même montant malgré la crise sanitaire selon Transfermarkt . Mais à 22 ans, le champion du monde a des ambitions. Gagner la Ligue des Champions est son plus gros objectif et la défaite en finale la saison dernière lui a laissé un goût amer. Bientôt dix saisons que Paris est passé sous pavillon qatari et toujours aucune coupe aux grandes oreilles dans son palmarès. Pour Kylian Mbappé, la question d’un départ se pose donc car il ne passera pas sa carrière à espérer ce trophée avec Paris. Courtisé depuis plusieurs années par son club de cœur, le Real Madrid, le numéro 7 parisien pourrait être tenté de déménager dans la capitale espagnole.

« On arrive au moment où on doit prendre une décision »